Тепер із новою зачіскою: Олександр Терен показав, як змінився після проєкту "Холостяк"

Головний герой "Холостяка-13" – Олександр Будько "Терен" – після завершення проєкту вирішив змінити зачіску. Він підстригся і показав підписникам в Instagram, який тепер має вигляд.

Олександр Терен / Instagram Олександра Терена

"Підстригся, трохи незвично самому тепер, але, як каже мій барбер: "Не зуби, відростуть", – написав під знімком Терен і запитав у фоловерів, як йому краще: як було, чи як стало?

Підписники засипали Олександра компліментами: "Дуже пасує", "Цікаво, не взнала. Будете багатим", "Було – легко і романтично, з італійським вайбом. Стало – брутально і зухвало. Залежно, як хочеться себе відчувати. Експерименти – це круто", "Ти чудовий з будь-якою зачіскою", "Ну дуже виглядаєте юним... Тепер можна і про стосунки з Юстиною подумати. А по факту, яка різниця яка зачіска, головне, що в серці й в голові... А ви чудовий".

А була у Терена така зачіска:

Олександр Терен / Instagram Олександра Терена

Нагадаємо, Олександр Терен прокоментував свою участь у проєкті.

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