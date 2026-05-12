Тепер модель: наречена Кріштіану Роналду знялася для білизняного бренду
Дівчина активно розвиває свою модельну кар'єру.
32-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — з’явилася в новій промокампанії італійського бренду Calzedonia, який виробляє білизну і пляжний одяг. Результат їхньої співпраці вона показала у своєму Instagram.
Джорджина позувала в купальниках: вона була зазнімкована в бікіні з хижим принтом, в однотонному шоколадному і в бікіні в клітинку віші.
Зазначимо, дівчина активно розвиває свою модельну кар’єру. Раніше вона вже співпрацювала з Guess, Alo Yoga, Yamamay та іншими брендами. Судячи з усього, на цьому вона не збирається зупинятися.
Нагадаємо, Роналду і Родрігес познайомилися 2016-го року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни і Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.
