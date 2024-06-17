Тепер на її грудях птах: Анджеліна Джолі з'явилася з новим тату на церемонії у Нью-Йорку

Акторку знову змогла здивувати. Вона одягла сукню з глибоким декольте, яке у всій красі демонструвало її нове тату.
Анджеліна Джолі разом із дочкою Вів'єн відвідала вручення премії "Тоні", яка щороку присуджується за досягнення в галузі американського театру, включаючи музичний театр (передусім численні постановки на Бродвеї). Захід відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.
Акторка вийшла на публіку в довгій бірюзовій оксамитовій сукні від Модного Versace з відкритими плечима, яку прикрашало безліч драпувань і доповнювала накидка. Але попри це гарне вбрання, все ж таки, найбільшу увагу привернуло нове татуювання Анджеліни.
На грудях у зірки з'явився маленький птах - ластівка.
Відомо, що випадкові татуювання акторка ніколи не набиває і в кожному її малюнку на тілі є якийсь сенс. Що саме вклала вона, коли набила на грудях цю крихітну ластівку в польоті, поки що не розповіла, але зазвичай ці птахи добре відомі тим, що пов'язані з такими позитивними якостями, як відданість, життєрадісність та терпіння. Вони символізують любов і удачу, а також волелюбність.
За останній час - це вже друге татуювання зірки, адже також у квітні цього року Анджеліна з'явилася на публіці з написом Stay Gold на руці. Це символічне татуювання вона зробила на згадку про театральну виставу "Аутсайдери" продюсеркою якої була і над якою їй допомагала працювати дочка Вів'єн.
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