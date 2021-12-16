Тепер наречена: експорноакторці з "Холостяка" зробили пропозицію

Колишня акторка фільмів для дорослих Анастасія виходить заміж.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія Распутіна (псевдонім — Адель Асанті) — заінтригувала фоловерів в Instagram чудовою новиною.

Наразі дівчина відпочиває на Балі. Звідти вона опублікувала фото, де демонструє тарілку з десертом і написом з шоколаду Happy Wedding. У підписі до світлини Настя поставила каблучку та сердечко.

Адель Асанті / Instagram Адель Асанті

Шанувальники Адель почали активно її вітати:

"Вітаю вас", "Вітаю! Злагоди і кохання", "Нічого собі, яка приємна новина! Щастя і величезного кохання!", "Вітаю! Бережіть одне одного", "Ухти! Вітаю!"

Редакція Леді.ТСН.ua запитала у Анастасії, чи це було її весілля? Распутіна відповіла, що їй зробили пропозицію руки та серця. Але подробиці дівчина вирішила залишити в секреті, щоб "не наврочили".

Тепер Адель – наречена, із чим ми її й вітаємо.

Адель Асанті / Instagram Адель Асанті

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