Тепер образилися росіяни: продовження "Сексу і міста" знову критикують

Перед виходом шоу в ефір, його творці і, зокрема, сама Сара Джессіка Паркер, постійно говорили, що хочуть показати більшу різноманітність і відмовитися від стереотипів, але поки що їм це не вдалося.
Жоден епізод серіалу "І просто так…", який став продовженням "Сексу і міста", не минає без скандалу. Якщо після минулого епізоду на шоу образилися представники індійської культури через помилку костюмерів, то тепер обурилися російські дівчата.
Річ у тім, що у восьмій серії серіалу між головною героїнею Керрі Бредшоу і її новою подругою ріелторкою Сімою зав'язується діалог, жінки обговорюють нову сусідку Керрі, молоду і симпатичну дівчину і те звідки у такої юної особи можливість орендувати житло на Манеттені:
Керрі: — мені цікаво як вона може собі дозволити хорошу квартиру піді мною у своєму віці?
Сіма: – російська повія
Керрі: — з чого ти взяла?
Сіма: це звичайна справа на ринку елітної нерухомості.
У наступному діалозі Керрі і Сіма знову говорять про дівчину в подібній манері: "Вона не повія і не росіянка, вона з Каліфорнії і дизайнерка прикрас".
Подібний стереотипний образ образив багатьох дівчат, і вони просто засипали гнівними повідомленнями офіційну сторінку серіалу в Instagram:
"Новий світ і такі стереотипи про російських жінок! Ви повинні вибачитися і вирізати цей шматок! Так, ми молоді, красиві і багаті і вміємо заробляти самостійно, будуючи свій бізнес!";
"Ви повинні вибачитися, сказавши в 8 серії "Російська повія". Схоже на стереотипи про російських жінок. Це так образливо. Я більше не дивитимуся цей телесеріал";
"Досить приховувати коментарі про свою невдачу! Краще вибачся за те, що називаєте російських жінок повіями. Спроба бути толерантним шоу… нісенітниця. Просто намагаюся роздмухати тему толерантності і нічого більше. Огидно".
Нагадаємо, що зовсім нещодавно через схожу ситуацію обурювалися і українки, коли в серіалі "Емілі в Парижі" емігрантку з України показали злодійкою.
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