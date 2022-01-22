Тепер образилися росіяни: продовження "Сексу і міста" знову критикують

Тепер образилися росіяни: продовження "Сексу і міста" знову критикують

Перед виходом шоу в ефір, його творці і, зокрема, сама Сара Джессіка Паркер, постійно говорили, що хочуть показати більшу різноманітність і відмовитися від стереотипів, але поки що їм це не вдалося.

Жоден епізод серіалу "І просто так…", який став продовженням "Сексу і міста", не минає без скандалу. Якщо після минулого епізоду на шоу образилися представники індійської культури через помилку костюмерів, то тепер обурилися російські дівчата.

Річ у тім, що у восьмій серії серіалу між головною героїнею Керрі Бредшоу і її новою подругою ріелторкою Сімою зав'язується діалог, жінки обговорюють нову сусідку Керрі, молоду і симпатичну дівчину і те звідки у такої юної особи можливість орендувати житло на Манеттені:

Керрі: — мені цікаво як вона може собі дозволити хорошу квартиру піді мною у своєму віці?

Сіма: – російська повія

Керрі: — з чого ти взяла?

Сіма: це звичайна справа на ринку елітної нерухомості.

У наступному діалозі Керрі і Сіма знову говорять про дівчину в подібній манері: "Вона не повія і не росіянка, вона з Каліфорнії і дизайнерка прикрас".

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Подібний стереотипний образ образив багатьох дівчат, і вони просто засипали гнівними повідомленнями офіційну сторінку серіалу в Instagram:

"Новий світ і такі стереотипи про російських жінок! Ви повинні вибачитися і вирізати цей шматок! Так, ми молоді, красиві і багаті і вміємо заробляти самостійно, будуючи свій бізнес!";

"Ви повинні вибачитися, сказавши в 8 серії "Російська повія". Схоже на стереотипи про російських жінок. Це так образливо. Я більше не дивитимуся цей телесеріал";

"Досить приховувати коментарі про свою невдачу! Краще вибачся за те, що називаєте російських жінок повіями. Спроба бути толерантним шоу… нісенітниця. Просто намагаюся роздмухати тему толерантності і нічого більше. Огидно".

Нагадаємо, що зовсім нещодавно через схожу ситуацію обурювалися і українки, коли в серіалі "Емілі в Парижі" емігрантку з України показали злодійкою.

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