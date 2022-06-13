Тепер офіційно: Netflix покаже другий сезон "Гри у кальмара"

До недавнього часу чутки про другий сезон гучного шоу були просто чутками, а тепер в нас є офіційне підтвердження та деякі цікаві підробиці з перших рук.

В акаунті Netflix у Твіттері директор шоу, сценарист та виконавчий продюсер Хван Дон Хек сказав, що крім повернення Гіт Хун та фронтмена, у другому сезоні також з'явиться хлопець Ен Хі на ім'я Чхоль Су.

У першому сезоні серіалу Netflix Ен Хі була гігантською лялькою-роботом з датчиками, які виявляли рух у грі «Червоне світло, зелене світло».

Персонаж був заснований на малюнках молодої дівчини з корейських підручників, яку часто бачили поряд із хлопчиком, відомим як Чхоль Су.

У повідомленні у Твіттері також йдеться, що «чоловік у костюмі з Ддакджі може повернутися».

Netflix також опублікував коротке відео, що показує, як спалахує око робота, яке спочатку здався Ен Хі, але тепер може бути оком Чхоль Су.

Red light… GREENLIGHT!



Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Передбачається, що у другому сезоні не буде актриси Чон Хо Ен, чий персонаж Кан Се Бек гине у першому сезоні.

Актриса нещодавно розповіла, що вона була «щаслива», знімаючи сцену смерті свого персонажа, і що це була «найкомфортніша сцена, яка в мене колись була».

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