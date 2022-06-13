Тепер офіційно: Netflix покаже другий сезон "Гри у кальмара"

До недавнього часу чутки про другий сезон гучного шоу були просто чутками, а тепер в нас є офіційне підтвердження та деякі цікаві підробиці з перших рук.
В акаунті Netflix у Твіттері директор шоу, сценарист та виконавчий продюсер Хван Дон Хек сказав, що крім повернення Гіт Хун та фронтмена, у другому сезоні також з'явиться хлопець Ен Хі на ім'я Чхоль Су.
У першому сезоні серіалу Netflix Ен Хі була гігантською лялькою-роботом з датчиками, які виявляли рух у грі «Червоне світло, зелене світло».
Персонаж був заснований на малюнках молодої дівчини з корейських підручників, яку часто бачили поряд із хлопчиком, відомим як Чхоль Су.
У повідомленні у Твіттері також йдеться, що «чоловік у костюмі з Ддакджі може повернутися».
Netflix також опублікував коротке відео, що показує, як спалахує око робота, яке спочатку здався Ен Хі, але тепер може бути оком Чхоль Су.
Red light… GREENLIGHT!— Netflix (@netflix) June 12, 2022
Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39
Передбачається, що у другому сезоні не буде актриси Чон Хо Ен, чий персонаж Кан Се Бек гине у першому сезоні.
Актриса нещодавно розповіла, що вона була «щаслива», знімаючи сцену смерті свого персонажа, і що це була «найкомфортніша сцена, яка в мене колись була».
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