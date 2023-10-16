Тепер офіційно: Тейлор Свіфт з'явилася за руку з новим бойфрендом-спортсменом на публіці

Протягом кількох тижнів співачка Тейлор Свіфт не раз була помічена у компанії 34-річного гравця в американський футбол Тревіса Келсі. Шанувальники знаменитостей почали говорити про роман. Однак раніше вона тільки відвідувала його ігри, де вболівала щосили на трибунах з його друзями та мамою, а також після однієї з ігор вони разом залишали стадіон Arrowhead.

Проте ні Тейлор, ні Тревіс не робили жодних офіційних заяв. У минулі вихідні співачку і спортсмена помітили, коли вони трималися за руки, що стало свого роду підтвердженням стосунків.

Вони разом приїхали на запис програми Saturday Night Live у Нью-Йорку. На Свіфт був вовняний тренч Gant з візерунком "гусяча лапка", який вона поєднала з чорними штанами та топом від Versace, сумкою Aupen та кількома прикрасами. Губи вона нафарбувала червоною помадою та зібрала волосся.

Тревіс же одягнув коричневі штани, білу сорочку, кеди та теплий кардиган із малюнком.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Getty Images

Наступного дня вони знову вийшли на публіку тримавшись за руки. Тейлор та Тревіс сходили до ресторану Waverly Inn. На співачці того разу була чорна мініспідниця, яку вона поєднала з кофтою з довгими рукавами від Jean Paul Gaultier у квітковий принт. Під напівпрозорою кофтою вона мала чорний корсет.

Також Тейлор одягла ботильйони Louis Vuitton на підборах та завершила образ трендовою бордовою сумкою. Келсі одягнув чорну футболку та вельветовий костюм бежевого відтінку.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Getty Images

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