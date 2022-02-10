Тепер "скасовують" Адель: співачка нарвалася на критику через свої слова на BRIT Awards

Тепер "скасовують" Адель: співачка нарвалася на критику через свої слова на BRIT Awards

Співачка сказала, що їй подобається бути жінкою, проте це викликало обговорення.

8 лютого у Лондоні відбулася церемонія BRIT Awards, та тріумфаторкою цього року на ній стала співачка Адель, адже здобула перемогу у трьох головних номінаціях: "Артист року", "Пісня року" та "Альбом року".

Сам захід цього року вирішили зробити гендерно-нейтральним, і такі категорії, як "Найкраща співачка року" та "Найкращий співак року", об'єднали в одну — "Артист року". Коли Адель вийшла за цією нагородою на сцену, вона сказала: "Я розумію, чому назва цієї категорії змінилася, але мені реально подобається бути жінкою і бути артисткою. Так, подобається! Я дійсно пишаюся нами (жінками – ред.), дуже-дуже пишаюся!".

Ця репліка зірки викликала бурю емоцій у публіки, але в Мережі була інша реакція, і в кількох твітах Адель звинуватили в тому, що вона радикальна феміністка і TERF (trans-exclusionary radical feminist — радикальна феміністка, яка виключає транслюдей).

Who'd have thought #Adele був transphobe and would use her platform to call for destruction of the trans community. Особливо зневірені teenagers. — Puumph! (@puumph) February 9, 2022

Ця ситуація викликала активне обговорення, та шанувальники співачки почали її активно захищати.

The best thing about the Adele situation is that it shows that all any woman has to do to be called a “terf” is acknowledge her own sex. Це показує, як низький bar є і як високою ціною є для людини, яка говорить, що truth без першої підозри, якщо поранених людей є OK with it. — TheFamousArtistBirdyRose (@TheFamousArtBR) February 9, 2022

they're calling adele a terf because she said she loves being a female artist — May (@afrofemmes) February 8, 2022

Calling Adele a TERF(?!) for saying she is proud to be a Woman in music is absolutely ridiculous and shows just how this country loves cancelling people at the top of their game. Adele має будь-яку справу до LGBTQI+ community. Ви маєте міцний боротьбу і забаву її успіху. — Bally Singh (@putasinghonit) February 9, 2022

Ви повинні мати Ms Swift для того, щоб зробити його, щоб мати glass ceiling shatter in million peices і common sense will prevail. Terf is a slur, kiddos. ♀ #Adele #JK #ProudToBeAWoman #WomenWontWheesht #BRITs pic.twitter.com/Ozr8vFyrDx — Dr Whom (@yipadeedoodah) February 9, 2022

Один з користувачів, хто назвав Адель TERF у Twitter, незабаром закрив свій акаунт через критику.

Witch Finder General Jacob має witch to burn. Burn the TERF. Burn the witch for recognising biological sex as real and wondering where the female artist category went. #brits2022 #BRITs #britawards2022 #Adele #Adele30 pic.twitter.com/g3W5Syh8Lr — Jane Doe (@IsleLesbos) February 8, 2022

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