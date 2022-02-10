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Тепер "скасовують" Адель: співачка нарвалася на критику через свої слова на BRIT Awards

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Тепер "скасовують" Адель: співачка нарвалася на критику через свої слова на BRIT Awards

Адель / Associated Press

Співачка сказала, що їй подобається бути жінкою, проте це викликало обговорення.

8 лютого у Лондоні відбулася церемонія BRIT Awards, та тріумфаторкою цього року на ній стала співачка Адель, адже здобула перемогу у трьох головних номінаціях: "Артист року", "Пісня року" та "Альбом року".

Сам захід цього року вирішили зробити гендерно-нейтральним, і такі категорії, як "Найкраща співачка року" та "Найкращий співак року", об'єднали в одну — "Артист року". Коли Адель вийшла за цією нагородою на сцену, вона сказала: "Я розумію, чому назва цієї категорії змінилася, але мені реально подобається бути жінкою і бути артисткою. Так, подобається! Я дійсно пишаюся нами (жінками – ред.), дуже-дуже пишаюся!".

Ця репліка зірки викликала бурю емоцій у публіки, але в Мережі була інша реакція, і в кількох твітах Адель звинуватили в тому, що вона радикальна феміністка і TERF (trans-exclusionary radical feminist — радикальна феміністка, яка виключає транслюдей).

Ця ситуація викликала активне обговорення, та шанувальники співачки почали її активно захищати.

Один з користувачів, хто назвав Адель TERF у Twitter, незабаром закрив свій акаунт через критику.

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