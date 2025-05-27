Тепер співачка: Кейт Гадсон вперше виступила на музичному фестивалі і показала, як це було

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

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46-річна американська актриса Кейт Гадсон, широко відома всім за фільмами «Як позбутися хлопця за 10 днів», «Золото дурнів» та ін., останніми роками також активно розвиває свою музичну кар'єру. І 2024-го навіть випустила свій дебютний студійний альбом під назвою Glorious, жанр якого можна описати як суміш попа, соулу, фольку та року. Кейт зізнається, що натхненням для творчості стали її життєві переживання, стосунки та пошуки самовизначення.

Так, днями вона вперше виступила на музичному фестивалі. У своєму Instagram вона показала, як це відбувалось. Щоб почути, як співає Гадсон, перегортайте фото та відео вправо.

Для виступу Кейт вибрала бохо-стиль. Вона одягла білу мереживну сукню з оголеними плечима та розкльошеними рукавами, яку доповнила чорним шкіряним поясом із двома пряжками, ботфортами та сонцезахисними окулярами з градієнтом на лінзах.

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Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Підтримати Гадсон прийшла її донька – 6-річна Рані Роуз.

Кейт Гадсон із донькою / © Instagram Кейт Хадсон

Донька Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Зазначимо, у Кейт творчі батьки: її мати — актриса Голді Гоун, а батько — музикант Біллі Гадсон. Зірка зізнається, що з дитинства мріяла про сцену не лише як акторка, а й як співачка.

Раніше, нагадаємо, Кейт Гадсон показала папараці мову під час баскетбольного матчу.