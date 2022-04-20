"Тепер ти дитина війни!": Юрій Горбунов зворушив фотографією сина, якому виповнилося 8 місяців

19 квітня молодшому синові Каті Осадчій та Юрія Горбунова – Данилові виповнилося вісім місяців.

З цього приводу обидвоє батьків хлопчика поділилися новими знімками із сином. Юрій Горбунов опублікував в Instagram дуже світле фото, на якому тримає ще зовсім крихітного сина на руках. Це архівний кадр, зроблений, схоже, ще в будинку подружжя у Києві.

"Тобі сьогодні вже 8 місяців, мій хлопчику! Тепер ти дитина війни!! Коли ти виростеш, ти вивчатимеш у школі ці найстрашніші в історії України сторінки! А ми з мамою тобі розповідатимемо про неї! Щоб такого більше ніколи не повторилося !!Тато з мамою тебе дуже люблять!", — написав у підписі Горбунов.

Катя Осадча також поділилася знімком. На фото ведуча тримає малюка на руках, а сама світлина — чорно-біла.

"Данилу сьогодні 8 місяців і вже майже два з них йде війна. Він не запам'ятає вибухів та сирен, у його пам'яті не викарбуються збереженніта сльози близьких. Але коли виросле, буде знати ці події в подробицях і знати, якою ціною українці вибороли його країну! Рости, сину! Перемога скоро", — написала Катя.

Нагадаємо, Катя Осадча під час війни допомагає людям шукати тих, хто зник безвісти. Вони з командою створили спеціальний Telegram-канал, куди люди можуть надсилати інформацію про дітей, які знайшли і загубилися, а також про дорослих.

Юрій Горбунов під час війни займається волонтерством разом із колегами.

Читайте також: