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- Шоу-бізнес
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Тепер у блакитному бікіні: нідерландська модель похизувалася накачаним пресом і гарним бюстом
Лаура Селія не втомлюється фотографуватися у нових купальниках і ділитися пікантними фото з фоловерами.
Нідерландська модель Лаура Селія поділилася в Instagram новими світлинами з відпочинку в Італії.
Білявка постала в Сорренто у стильному пляжному луку. На дівчині було блакитне бікіні із зав’язками на плавках. У ньому Селія мала стрункий і спокусливий вигляд. Вона похизувалася накачаним пресом і гарним бюстом.
Свій аутфіт Луара доповнила об’ємним укладанням із локонами, макіяжем із пишними віями, великими сережками-кільцями і золотим браслетом.
Нагадаємо, раніше Лаура Селія у червоному купальнику почитала книжку.