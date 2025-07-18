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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Тепер у блакитному бікіні: нідерландська модель похизувалася накачаним пресом і гарним бюстом

Лаура Селія не втомлюється фотографуватися у нових купальниках і ділитися пікантними фото з фоловерами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія поділилася в Instagram новими світлинами з відпочинку в Італії.

Білявка постала в Сорренто у стильному пляжному луку. На дівчині було блакитне бікіні із зав’язками на плавках. У ньому Селія мала стрункий і спокусливий вигляд. Вона похизувалася накачаним пресом і гарним бюстом.

Лаура Селія

Лаура Селія

Свій аутфіт Луара доповнила об’ємним укладанням із локонами, макіяжем із пишними віями, великими сережками-кільцями і золотим браслетом.

Лаура Селія

Лаура Селія

Нагадаємо, раніше Лаура Селія у червоному купальнику почитала книжку.

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