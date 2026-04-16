Тепер у червоній: американська комікеса знову одягла сукню з розрізом до стегна і показала ноги

Тіффані Геддіш / © Associated Press

Реклама

Американська комікеса та акторка Тіффані Геддіш на церемонії нагородження премії Fashion Los Angeles Awards від Daily Front Row у Лос-Анджелесі продемонструвала ще один ефектний образ.

Зірка прикувала погляди присутніх до своєї яскравої червоної кутюрної сукні максі з асиметричним верхом від Tony Ward. Вбрання мало шарф на шиї, який переходив у рукав-кейп, виріз на животі, шлейф і високий розріз до стегна, крізь яких вона демонструвала свої ноги.

Лук Геддіш доповнила золотистими босоніжками. У неї було укладання з підкрученими кінчиками, макіяж смокі-айс, перлинно-золотистий манікюр і червоний педикюр. Аутфіт Тіффані завершила прикрасами з діамантами.

Реклама

Нагадаємо, цього вечора Тіффані Геддіш продемонструвала також образ у світлій сукні максі без бретельок від Tony Ward, прикрашеній квітковою вишивкою зі срібних леліток.