- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 1 хв
Тепер у червоному купальнику: британська модель похизувалася спокусливою фігурою
Джессіка Гейл має у своєму гардеробі чималу колекцію стильних купальників.
Якщо у календарі літо вже завершилося, то у фотоблогу моделі і зірки британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіки Гейл — воно продовжується.
Цього разу красуня потішила фоловерів знімком, на якому вона позувала на лежаку у червоному купальнику із зав’язками на плавках. Білявка похизувалася стрункою спокусливою фігурою.
Джессіка, як завжди, була із укладанням із локонами і макіяжем із пишними віями.
Гаряче фото Гейл сподобалось її фанатам, які засипали її компліментами.
Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл у білому бікіні продемонструвала пружну п’яту точку.