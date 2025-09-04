ТСН у соціальних мережах

Тепер у червоному купальнику: британська модель похизувалася спокусливою фігурою

Джессіка Гейл має у своєму гардеробі чималу колекцію стильних купальників.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Якщо у календарі літо вже завершилося, то у фотоблогу моделі і зірки британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіки Гейл — воно продовжується.

Цього разу красуня потішила фоловерів знімком, на якому вона позувала на лежаку у червоному купальнику із зав’язками на плавках. Білявка похизувалася стрункою спокусливою фігурою.

Джессіка, як завжди, була із укладанням із локонами і макіяжем із пишними віями.

Гаряче фото Гейл сподобалось її фанатам, які засипали її компліментами.

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл у білому бікіні продемонструвала пружну п’яту точку.

