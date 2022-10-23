Тепер у червоному: реперка Lizzo вийшла на сцену у пікантному аутфіті

34-річна американська репвиконавиця Lizzo, схоже, дуже любить демонструвати публіці свої форми з усіх ракурсів. Інакше як пояснити, що артистка весь час одягає на концерти костюми у вигляді боді, розшитих стразами.

Нещодавно Lizzo виступала у Spectrum Center у Північній Кароліні. Перед публікою знаменитість знову з'явилася в комбінезоні, але тепер тільки червоного кольору. Образ реперка доповнила червоними черевиками на грубій каучуковій підошві, а ще зробила собі насичений мейкап зеленими тінями та пишними віями та вдягла невеликі золоті сережки-кільця.

Lizzo / Фото: Getty Images

В очі впадає і манікюр зірки. Нігті Lizzo дуже довгі, нафарбовані перламутрово-рожевим лаком і теж покриті стразами.

А на попередньому концерті артистка з'явилася в такому ж рожевому комбінезоні, розшитому стразами і рожевих грубих черевиках.

Lizzo / Фото: Getty Images

Реперка, схоже, вирішила зібрати гардероб із однакових костюмів усіх кольорів веселки. Оскільки у жовтому та синьому ми її також раніше бачили на сцені.

Lizzo / Фото: Getty Images

Lizzo / Фото: Getty Images

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