Тепер у купальнику з "хижим" принтом: струнка Ніколь Шерзінгер показала нове фото з Мальдів

Колишня зірка Pussycat Dolls взяла з собою на відпочинок чимало стильних купальників, які не втомлюється демонструвати.
Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram новий знімок із відпустки, яку вона проводить на Мальдівах.
Зірка позувала між басейном і океаном у купальнику з гепардовим принтом. Ніколь продемонструвала струнку фігуру і сексуальне декольте.
А ще артистка похизувалася яскравим луком у рожевій довгій сукні і сандалях.
Нагадаємо, минулого разу Ніколь Шерзінгер у чорному купальнику продемонструвала пружні сідниці.
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