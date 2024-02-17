Тепер у купальнику з "хижим" принтом: струнка Ніколь Шерзінгер показала нове фото з Мальдів

Колишня зірка Pussycat Dolls взяла з собою на відпочинок чимало стильних купальників, які не втомлюється демонструвати.

Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram новий знімок із відпустки, яку вона проводить на Мальдівах.

Зірка позувала між басейном і океаном у купальнику з гепардовим принтом. Ніколь продемонструвала струнку фігуру і сексуальне декольте.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

А ще артистка похизувалася яскравим луком у рожевій довгій сукні і сандалях.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, минулого разу Ніколь Шерзінгер у чорному купальнику продемонструвала пружні сідниці.

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