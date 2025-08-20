ТСН у соціальних мережах

Тепер у новій позі: 92-річна Джон Коллінз у купальнику похизувалася стрункою фігурою

Легендарна зірка потішила фоловерів новим фото зі своєї відпустки на південному сході Франції.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Джоан Коллінз на прохання своїх підписників в Instagram опублікувала ще один знімок зі свого відпочинку в Сен-Тропе.

Цього разу акторка постала вже в іншій позі — грайливо лежачи на шезлонгу.

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Пляжний лук Джон був той самий: білий суцільний купальник на бретельках, бірюзова мініспідниця та елегантний капелюх червоного кольору. Лук Коллінз доповнила гарним комплектом бірюзових прикрас: сережками, намистом, браслетами й каблучками.

Акторка не зраджує своєї пристрасті до яскравих макіяжів — вона зробила смокі-айс і нафарбувала губи червоною помадою.

«Повернення червоного капелюха на численні прохання», — підписала зірка фото.

Нагадаємо, Джоан Коллінз у срібному ансамблі з’явилася у Музеї Вікторії та Альберта на закритому VIP-показі Cartier.

