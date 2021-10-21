Тепер у розкішній короні за 3 мільйони доларів: стало відомо ім'я переможниці конкурсу "Міс Україна"

Тепер у розкішній короні за 3 мільйони доларів: стало відомо ім'я переможниці конкурсу "Міс Україна"

Переможницею стала красуня з Вінниччини.

Сьогодні, 21 жовтня, у Палаці "Україна" відбувся 30-й національний конкурс краси "Міс Україна".

Переможницею стала 22-річна Олександра Яремчук з Вінницької області.

Дівчина отримала ексклюзивну корону вартістю 3 мільйони доларів, а також 500 тисяч гривень.

Олександра закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Менеджмент бізнес-організації". Понад 10 років вона професійно займається танцями. Красуня не уявляє своє життя без спорту.

До речі, корону виготовив (протягом трьох місяців) відомий ювелір, "алмазний король" - Джейкоб Арабо, який і вручив розкішну прикрасу переможниці. Корона виготовлена з білого золота та інкрустована 300 каратами дорогоцінних каменів: 1250 діамантів та 27 сапфірів.

Нагадаємо, за титул "Міс Україна" у фіналі боролося 25 учасниць.

Олександра Яремчук у грудні цьогоріч представить нашу країну на міжнародному конкурсі Miss World у Сан-Хуані, Пуерто-Ріко.

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