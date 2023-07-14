Тепер у жовтому та у штанах-сітці: Аліна Байкова показала новий пляжний образ

Українка Аліна Байкова – відома модель світового рівня, яка брала участь у показах багатьох відомих брендів, серед яких були Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana та Zac Posen. Зірка живе і працює в Нью-Йорку і часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в соціальних мережах.

Зараз Аліна у невеликій відпустці в Італії, а точніше на острові Капрі, де відпочиває на морі. Вранці вона ходить на пляж, тому показує у Instagram знімки у своїх пляжних образах.

На одних останніх фото Аліна показала, як поєднала стильний жовтий купальник і білі штани в сітку від бренду Tiger Mist.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Також на супермоделі були стильні окуляри від бренду Céline у білій оправі, волосся вона зібрала хусткою від Sara Roka, у руці тримала сумку від Dior, а шию прикрасила виробом від українського бренду mari b, який останнім часом носить практично не знімаючи.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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