Тепер вона білявка: Емілі Блант на зніманнях фільму "Диявол носить Prada 2" в новому луку

Емілі Блант змінила свою зовнішність заради знімань у фільмі «Диявол носить Prada 2». Папараці помітили зірку з білим відтінком волосся на вулиці в Нью-Йорку, де в самому розпалі зараз робота над фільмом. Блант повернеться до своєї колишньої ролі.

Одягнена цього разу акторка була в чорно-червоний смугастий светр від Coach у стилі кіношного персонажа Фредді Крюгера, який поєднала з короткими шортами-спідницею Maison Margiela, колготками і взуттям на підборах. Також на акторці була краватка з металу та сонцезахисні окуляри Dior. Гламуру образу додавала червона помада на губах і довгий манікюр червоного кольору.

Акторку сфотографували з колегою Енн Гетевей. У сцені, яка потрапила в об’єктиви папараці, зірки зустрілися в кафе і розмовляли за обідом.

Енн була одягнена в лук, який ми на ній вже бачили, — джинси, взуття зі зміїної шкіри і коричневий жакет від Ralph Lauren. У цьому луку також була присутня синя хустка з принтом.

Цей образ детальніше Гетевей продемонструвала раніше, коли її теж сфотографували папараці.

Як і серіал «Секс і місто», фільм «Диявол носить Prada» знімають частково на вулиці.