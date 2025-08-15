ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

Тепер вона білявка: Емілі Блант на зніманнях фільму "Диявол носить Prada 2" в новому луку

Акторка дебютувала з новою зачіскою на зніманнях продовження популярного фільму 2006 року.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емілі Блант

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант змінила свою зовнішність заради знімань у фільмі «Диявол носить Prada 2». Папараці помітили зірку з білим відтінком волосся на вулиці в Нью-Йорку, де в самому розпалі зараз робота над фільмом. Блант повернеться до своєї колишньої ролі.

Одягнена цього разу акторка була в чорно-червоний смугастий светр від Coach у стилі кіношного персонажа Фредді Крюгера, який поєднала з короткими шортами-спідницею Maison Margiela, колготками і взуттям на підборах. Також на акторці була краватка з металу та сонцезахисні окуляри Dior. Гламуру образу додавала червона помада на губах і довгий манікюр червоного кольору.

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Акторку сфотографували з колегою Енн Гетевей. У сцені, яка потрапила в об’єктиви папараці, зірки зустрілися в кафе і розмовляли за обідом.

Енн була одягнена в лук, який ми на ній вже бачили, — джинси, взуття зі зміїної шкіри і коричневий жакет від Ralph Lauren. У цьому луку також була присутня синя хустка з принтом.

Емілі Блант і Енн Гетевей / © Getty Images

Емілі Блант і Енн Гетевей / © Getty Images

Цей образ детальніше Гетевей продемонструвала раніше, коли її теж сфотографували папараці.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Як і серіал «Секс і місто», фільм «Диявол носить Prada» знімають частково на вулиці.

