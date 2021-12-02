Тепер вона ще й дизайнерка: комікеса Селеста Барбер випустила лінію спідньої білизни

Вона стала зіркою завдяки пародіям, а тепер зайнялася ще бізнесом.
Австралійська Селеста Барбер має славу найсмішнішої жінки в Інтернеті, адже регулярно пародує зірок та їхній гламурний спосіб життя показуючи, який вигляд їхні фото та відео мають у звичайному житті. Робить вона це по-своєму, тонко, часом навіть безглуздо, але абсолютно дуже смішно.
Тепер же зірка випустила лінію спідньої білизни разом із брендом Bras N Things і сама взяла участь у фотосесії для колекції. Барбер постала на фото у природних та невимушених образах.
У колекції представлені мереживні комплекти білизни, шовкові халати-кімоно, піжамні комплекти з квітковим принтом, майки, боді, трикотажна білизна для будь-якої фігури.
"Я хотіла переконатися, що кожна річ вийде такою, щоб я змогла носити її щодня. Нам усім подобаються зручні, сексуальні та кумедні труси та бюстгальтери — і ми створили їх самі", — сказала комікеса.
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