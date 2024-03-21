Тепер вона вся у сірому: Гайді Клум під прицілом папараці в монохромному образі

Супермодель 90-х та відому телеведучу Гайді Клум заскочили папараці на вулиці у місті Пасадена, що у Каліфорнії. Зірка знову йшла на знымання розважального шоу America's Got Talent, які стартували нещодавно.

Модель одяглася стильно та ефектно, але цього разу її образ був монохромним. На Гайді був сірий костюм, який складався з вільної сорочки і штанів. Вбрання мало принт у дрібну білу крапку.

Доповнила вона його невеликою сірою сумкою з короткими ручками та сріблястими "дзеркальними" туфлями. Волосся зірка розпустила і завершила образ сережками та окулярами-авіаторами із дзеркальними лінзами.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що днем раніше Клум сяяла перед камерами в костюмі трендового кольору марсала від бренду Stine Goya, який поєднувала із сумкою від Gucci під назвою Jackie.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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