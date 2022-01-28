Тепер євреї: у новому "Сексі і місті" дуже невчасно пролунав жарт про Голокост

Тепер євреї: у новому "Сексі і місті" дуже невчасно пролунав жарт про Голокост

Жодна серія цього шоу не обходиться без скандалу. Схоже, перед запуском шоуранерам треба було уважніше прочитати сценарій.

27 січня в ефір вийшла дев'ята серія серіалу "І просто так…", який є продовженням "Сексу і міста", що виходив на екрани від 1998 до 2004 року. Перед запуском сиквела протягом тривалого часу актори серіалу часто згадували в різних інтерв'ю, що в серіалі нульових їм не вистачало расової та гендерної різноманітності. Синтія Ніксон, яка грає Міранду, взагалі заявила, що не знімалася б у сиквелі, якби до сценарію не внесли зміни.

Що ж, зміни внесли, але з кожною новою серією здається, що акторки не читали сценарій перед тим, як погодитися на знімання, а сценаристи, які його написали, вирішили образити якнайбільше націй. Річ у тім, що в кожній новій серії знаходяться недоречні моменти та жарти, наприклад, на 6-й епізод шоу образилися представники індійської культури через помилку костюмерів, у 8-му епізоді російських дівчат, які можуть дозволити собі житло в дорогих районах, назвали повіями, а в 9-й серії вирішили вставити жарт про Голокост.

За сценарієм, друг-гей Шарлотти — Ентоні Марантіно приводить на вечерю свого нового бойфренда, і коли той дізнається, що прийшов у будинок до євреїв, заявляє: "А ви знали, що Голокосту насправді не було?"

Епічність ситуації полягає в тому, що вийшла ця серія у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Багатьох глядачів обурив і жарт, і те, в який день він пролунав:

Eeesh was that #Holocaust line реально необхідний в цьому віці епізод для #AndJustLikeThat on #HolocaustRemembranceDay of all days! Ні! And the #cringe count is at what now for the #satc reboot?? pic.twitter.com/I3ZRSq2YpB — Shannon Moody (@Fashion_Nexus) January 28, 2022

I just want to know why #AndJustLikeThat included a the “ #Holocaust was a hoax” joke on the 77th anniversary of the #Auschwitz liberation. #InternationalHolocaustRemembranceDay #Auschwitz77 — Nizhóní Camille Begay (@NizhoniCamille) January 28, 2022

#AndJustLikeThat I can't believe they allowed the scene where Anthony's date said “the Holocaust is a hoax”. You'd think after 23 years writers would know what ISN'T appropriate. Especially considering in Australia it's International Holocaust Remembrance Day — BigV1968 (@Virgini76894472) January 27, 2022

Також своє невдоволення глядачі висловили і в Instagram. Під останнім постом на офіційній сторінці @justlikethatmax багато хто почав залишати свої думки з цього приводу. Деякі зазначили і жахливість того, що режисери взяли гея на роль людини, яка заперечує Голокост, коли геї також були жертвами.

"Використання геноциду для комедійного моменту не означає вшанування Дня пам'яті жертв Голокосту. Антисемітизм і гомофобія неухильно зростають, і, як єврейка, я маю справу з такими людьми щотижня. Заклик людей "забиратися" нічого не дає, окрім того, що вони дозволяють іншим людям більш відкрито говорити про свій фанатизм. Що ще гірше, вони використали гея для ролі того, хто заперечує Голокост, коли геї також були жертвами";

"Поганий час з боку автора, щоб хтось сказав, що Голокосту ніколи не було, коли це День пам'яті жертв Голокосту";

"Я ще не бачила і не впевнена, що хочу. Шоу просто жахливе";

"Ви, хлопці, неосвічені. Просто прочитайте коментарі ваших відданих глядачів, хахах. Досить дозволяти молодим сценаристам та продюсерам керувати серіалом з такою багатою історією. Трохи нової атмосфери — це добре, але ми всі тут не просто так. Слухайте і вчіться. Ми всі тут дуже відкриті".

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