Тепер з нового ракурсу: Кім Кардашян показала фото в купальнику

І дня не проходить, щоб Кім Кардашян не показала підписникам якийсь відвертий знімок зі свого повсякденного життя.

40-річна Кім Кардашян постала на нових знімках, якими поділилася в блогу в бежевому купальнику, що складався з короткого топа на тонких бретельках і плавок. Вона розпустила волосся і намазалася олією в районі декольте, та мала вельми натуральний і привабливий вигляд.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

На ногах у Кім були помітні плями. Знаменитість вже давно не приховує, що страждає на псоріаз. Її хвороба то загострюється, то переходить в стадію ремісії. Раніше Кардашян дуже соромилася цього, але потім прийняла ситуацію і розповіла про проблему публічно.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Знімки з відпочинку Кім підписала лаконічно: "Зачарований острів".

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Кім Кардашян у купальниках (20 фото)

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