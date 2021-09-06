Теплі обійми і ніжний поцілунок: Джессіка Честейн з колегою по фільму приголомшили публіку на кінофестивалі

Акторка в образі lady in red з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю у супроводі Оскара Айзека.
Днями Джессіка Честейн відвідала Венеційський кінофестиваль. Вона прийшла на прем'єру мінісеріалу режисера Хагая Леві — "Сцени з подружнього життя", в якому зіграла головну роль.
Акторка обрала для червоної доріжки безпрограшний лук— червону напівпрозору сукню-бюстьє від Atelier Versace, розшиту стразами, і з розрізом ззаду. У ньому Джессіка мала просто неперевершений вигляд. Аутфіт зірка доповнила червоними босоніжками на високій платформі і шпильці.
Рудоволосій красуні зробили насичений макіяж очей і нафарбували губи червоною помадою. Її шию прикрашало розкішне кольє з дорогоцінним камінням.
Разом з Честейн позував її колега по фільму — Оскар Айзек, який також виконав головну роль у мінісеріалі.
Вони позували перед камерами, ніжно обіймаючись. І якби ми не знали, що й у Джесіки, і в Оскара є чоловік та дружина, то точно подумали б, що вони пара. Цікаво, як на це відреагують їхні половинки?
Але на цьому їхні ніжності не закінчилися. В один момент Оскар погладив руку акторки трішки нижче плеча і поцілував туди. Здається, Джессіка не очікувала такого жесту від свого колеги і була трішки спантеличена, як і присутня публіка.
I wish I had words for this but I really do not pic.twitter.com/xJVzOJJCeh— Christina Newland (@christinalefou) September 4, 2021
У Мережі цей вчинок Оскара теж викликав бурхливу реакцію. Більшість пише, що флірт Айзека був тут недоречним.
До слова, Честейн і Айзек дружать вже давно. Разом вони вчилися у Джульярдській школі акторської майстерності. А в 2014 році вони зіграли головні ролі у кримінальному трилері "Найжорстокіший рік".
Від 2017 року Честейн одружена з дизайнером і посадовою особою італійського бренду Moncler Джаном Лукою Пассі ді Препозуло. У них є донька — Джульєтта Пассі Честейн, яку їм народила у 2018 році сурогатна мати.
Оскар одружений з 2017 року на данській режисерці Ельвірі Лінд. Вони виховують двох синів.
Нагадаємо, мінісеріал "Сцени з подружнього життя" став ремейком однойменної 5-годинної стрічки Інгмара Бергмана 1973 року з Лів Ульман.
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