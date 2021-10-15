Теплий светр і модні джинси: срітстайл лук Кендалл Дженнер

Образ у моделі вийшов дуже повсякденним, тому його можна брати на замітку.

25-річна Кендалл Дженнер потрапила під приціл папараці, коли прямувала до свого автомобіля. Дівчина зараз мешкає в Нью-Йорку і для прохолодного дня у "Великому яблуці" вибрала простий, але безпрограшний варіант — джинси-кльош і теплий об'ємний светр.

Светр у Кендалл від швецького модного бренду Acne Studios, прикрашав його великий принт. Доповнили образ сумка-хобо шоколадного кольору, сонцезахисні окуляри і черевики.

Кендалл Дженнер / Getty Images

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