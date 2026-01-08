ТСН у соціальних мережах

Тесса Томпсон у сукні з високим розрізом і лубутенах привернула увагу на заході

42-річна американська акторка мала стрункий гарний вигляд.

Тесса Томпсон

Тесса Томпсон / © Associated Press

Тесса Томпсон відвідала захід «Золотий вечір», який відбувся напередодні 83-ої церемонії вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз. На премію акторка номінована на найкращу жіночу роль у драматичному фільмі за роль у фільмі «Гедда».

На червоній доріжці акторка з’явилася в елегантній сірій сукні без бретельок з колекції Monse осінь 2026 року. Вбрання мало драпування, вузол на стегні і високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Тесса Томпсон / © Associated Press

Тесса Томпсон / © Associated Press

Вбрання вона доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках від Christian Louboutin.

Тесса Томпсон / © Associated Press

Тесса Томпсон / © Associated Press

Тесса зробила укладання з боковим проділом, макіяж із чорними стрілками і червоною помадою, а також нюдовий манікюр. Руки вона прикрасила каблучками з діамантами.

Тесса Томпсон / © Associated Press

Тесса Томпсон / © Associated Press

