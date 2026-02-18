- Дата публікації
Теяна Тейлор у малиновому вбранні з нагрудником сяяла на премії
Номінантки на премію «Оскар» у яскравому образі від Tamara Ralph отримала премію.
Теяна Тейлор відвідала церемонію вручення премій Гільдії дизайнерів костюмів 2026 року. Вона була удостоєна нагороди Vanguard Spotlight Award за здобутки в акторській майстерності, режисурі, хореографії та творчій роботі в кіно та за його межами.
Для своєї появи Тейлор обрала ефектний яскравий образ. Вона постала у кутюрному вбранні малинового кольору з весняної колекції 2026 року бренду Tamara Ralph.
Вбрання складалося з блискучого лакованого нагрудника з американською проймою й атласної спідниці з драпуванням і шлейфом.
Тейлор одягла перуку довжини каре з підкрученими кінчиками, зробила насичений макіяж і завершила лук довгим манікюром.
Нагадаємо, Тетяна Тейлор прийшла на премію у молочній напівпрозорій сукні з «мокрим» ефектом із весняної колекції 2026 року бренду Ashi Studio.