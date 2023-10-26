Тейлор Свіфт без спідниці потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку

Тейлор Свіфт потрапила під приціл папараці під час прогулянки осіннім Нью-Йорком.

Співачка була одягнена у чорний джемпер-поло оверсайз із білим коміром та золотистою вишивкою у вигляді коня з підковою. На низ Тейлор вирішила нічого не одягати, тож змогла похизуватися своїми стрункими ногами.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Взута вона була у шкіряні коричневі чоботи на підборах.

Свіфт розпустила волосся, зробила макіяж із персиково-мідними тінями та персиковою помадою, шию прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою, а руки – золотими каблучками. На плечі у неї висіла коричнева сумка, яка мала гармонійний вигляд із взуттям.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт у вінтажній кофті та з особливим браслетом на руці прийшла підтримати бойфренда на грі.

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