- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 1 хв
Тейлор Свіфт і її наречений Тревіс Келсі сходили на побачення
Попзірка і її коханий мали стильний вигляд і парних луках.
Співачка Тейлор Свіфт і її наречений Тревіс Келсі сходили на побачення на баскетбол. Образ пари привернув увагу, зокрема через їхні синхронні образи.
36-річна Свіфт одяглася у речі від Stella McCartney, поєднавши оверсайз джинсову куртку-бомбер з ланцюжками, джинси широкої талії та босоніжки на високих підборах з основної колекції бренду.
Також на ній були босоніжки чорного кольору, коштовності і улюблений макіяж з червоною помадою на губах. Волосся Тейлор розпустила.
Келсі, якому також 36 років, був одягнений у джинсову сорочку та штани з короткими рукавами від Louis Vuitton, а також у пару аксесуарів від Cartier.
Деталі весілля з Келсі Тейлор тримає в таємниці, щоб уникнути можливих витоків інформації перед цим важливим днем, однак очікується, що весілля співачки та спортсмена відбудеться вже цього літа.