Тейлор Свіфт одягла біле вбрання для появи на публіці, і це символічно, адже цього року вона виходить заміж

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Реклама

Американська попзірка Тейлор Свіфт знову вразила шанувальників своїм образом. Співачку помітили папараці у Нью-Йорку, коли вона йшла на вечерю до закладу Zero Bond на Мангеттені, який користується популярністю у зірок, оскільки там діє заборона на фотографування.

Тейлор одяглася доволі стримано й по-діловому, адже поєднала білу блузку з баскою від бренду Stella McCartney, а також бежеві штани вільного фасону від бренду The Row, заснованого сестрами-близнючками Мері-Кейт та Ешлі Олсен.

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Також Свіфт доповнила лук такими аксесуарами, як зручні босоніжки на підборах, лаконічний пасок на талії та стильна сумка Fendi Peekaboo. Її прикраси були від Cartier, зокрема на її руці можна помітити браслет The Love.

Реклама

Днем раніше співачку також фотографували в місті, але в сукні. Вона мала приголомшливий вигляд у білосніжній короткій сукні від бренду Retrofete, яка підкреслювала ноги і була також своєрідним натяком на те, що зовсім скоро Тейлор вийде заміж за Тревіса Келсі, який торік їй освідчився.

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Деталі весілля Тейлор тримає в таємниці, щоб уникнути можливих витоків інформації перед цим важливим днем, однак очікується, що весілля співачки та спортсмена відбудеться вже цього літа.

Новини партнерів