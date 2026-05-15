- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 133
- Час на прочитання
- 1 хв
Тейлор Свіфт одягла біле вбрання для появи на публіці, і це символічно, адже цього року вона виходить заміж
Хоче того Тейлор чи ні, але кожна її поява в цьому кольорі викликає нові обговорення про майбутнє весілля, адже вона - одна з найпопулярніших співачок сучасності.
Американська попзірка Тейлор Свіфт знову вразила шанувальників своїм образом. Співачку помітили папараці у Нью-Йорку, коли вона йшла на вечерю до закладу Zero Bond на Мангеттені, який користується популярністю у зірок, оскільки там діє заборона на фотографування.
Тейлор одяглася доволі стримано й по-діловому, адже поєднала білу блузку з баскою від бренду Stella McCartney, а також бежеві штани вільного фасону від бренду The Row, заснованого сестрами-близнючками Мері-Кейт та Ешлі Олсен.
Також Свіфт доповнила лук такими аксесуарами, як зручні босоніжки на підборах, лаконічний пасок на талії та стильна сумка Fendi Peekaboo. Її прикраси були від Cartier, зокрема на її руці можна помітити браслет The Love.
Днем раніше співачку також фотографували в місті, але в сукні. Вона мала приголомшливий вигляд у білосніжній короткій сукні від бренду Retrofete, яка підкреслювала ноги і була також своєрідним натяком на те, що зовсім скоро Тейлор вийде заміж за Тревіса Келсі, який торік їй освідчився.
Деталі весілля Тейлор тримає в таємниці, щоб уникнути можливих витоків інформації перед цим важливим днем, однак очікується, що весілля співачки та спортсмена відбудеться вже цього літа.