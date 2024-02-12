Тейлор Свіфт привітала бойфренда поцілунком після його перемоги на Супербоулі

Попри футбольних фанатів та камери, співачка поцілувалася на полі зі своїм бойфрендом після того, як він здобув другу поспіль перемогу на Супербоулі.

11 лютого в Америці на стадіоні Allegiant у Лас-Вегасі відбулася одна з головних спортивних подій країни – боротьба за Супербоул. Цього разу на полі зустрілися команди "Канзас-Сіті Чіфс" та "Сан-Франциско Форті Найнерс". У перерві виступили репер Ашер, Аліша Кіс, Lil Jon, Ludacris, Will.i.am та Her.

Переможцями цього грандіозного матчу стала команда "Канзас-Сіті Чіфс", де якраз під номером 87 грає бойфренд співачки Тейлор Свіфт — 34-річний Тревіс Келсі.

Вже традиційно Тейлор прийшла підтримати коханого на грі та взяла із собою друзів, оскільки поряд з нею на трибунах були також помічені подруги Блейк Лайвлі та Ice Spice.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

На гру Свіфт одягла чорні джинси з розрізами та стразами від бренду Area, корсетний топ Dion та ботильйони від Christian Louboutin.

Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Волосся вона зібрала в хвіст і також заплела в кілька кісок, на обличчі у співачки був її улюблений макіяж із чорними стрілками та яскраво-червоною помадою, а ось завершували лук прикраси від Stephanie Gottlieb Large Varsity Pendant та Shay Jewelry.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Одним із особливих моментів фіналу стало те, що після оголошення переможців Тейлор вийшла на поле, щоб обійняти та привітати Тревіса. Співачка ніжно поцілувала бойфренда.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Associated Press

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