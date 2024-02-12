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Тейлор Свіфт привітала бойфренда поцілунком після його перемоги на Супербоулі

Тейлор Свіфт привітала бойфренда поцілунком після його перемоги на Супербоулі

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Associated Press

Попри футбольних фанатів та камери, співачка поцілувалася на полі зі своїм бойфрендом після того, як він здобув другу поспіль перемогу на Супербоулі.

11 лютого в Америці на стадіоні Allegiant у Лас-Вегасі відбулася одна з головних спортивних подій країни – боротьба за Супербоул. Цього разу на полі зустрілися команди "Канзас-Сіті Чіфс" та "Сан-Франциско Форті Найнерс". У перерві виступили репер Ашер, Аліша Кіс, Lil Jon, Ludacris, Will.i.am та Her.

Переможцями цього грандіозного матчу стала команда "Канзас-Сіті Чіфс", де якраз під номером 87 грає бойфренд співачки Тейлор Свіфт — 34-річний Тревіс Келсі.

Вже традиційно Тейлор прийшла підтримати коханого на грі та взяла із собою друзів, оскільки поряд з нею на трибунах були також помічені подруги Блейк Лайвлі та Ice Spice.

Тейлор Свіфт / © Associated Press
Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

На гру Свіфт одягла чорні джинси з розрізами та стразами від бренду Area, корсетний топ Dion та ботильйони від Christian Louboutin.

Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі / © Associated Press
Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Волосся вона зібрала в хвіст і також заплела в кілька кісок, на обличчі у співачки був її улюблений макіяж із чорними стрілками та яскраво-червоною помадою, а ось завершували лук прикраси від Stephanie Gottlieb Large Varsity Pendant та Shay Jewelry.

Тейлор Свіфт / © Associated Press
Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Одним із особливих моментів фіналу стало те, що після оголошення переможців Тейлор вийшла на поле, щоб обійняти та привітати Тревіса. Співачка ніжно поцілувала бойфренда.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Associated Press
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Associated Press
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Associated Press
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Associated Press
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Associated Press
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Associated Press

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