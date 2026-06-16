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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

Тейлор Свіфт продемонструвала ідеальний жіночний образ для активного літнього дня

Американська попзірка потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли йшла до відомої студії звукозапису Electric Lady Studios.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт привернула увагу, адже мала дуже стильний вигляд у простих на перший погляд речах, які є ідеальним варіантом для робочих буднів, прогулянок та відпочинку, тому образ Тейлор точно варто брати на замітку.

Співачка поєднала стиль бохо і кежуал, адже одягла в’язаний кашеміровий топ від бренду Guest in Residence, що заснований відомою моделлю Джіджі Хадід. Також на Тейлор того дня були світлі джинси вільного крою і такі аксесуари як сумка Chloe та босоніжки Gucci.

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Руку співачки прикрашав культовий браслет Love від Cartier, а також прикраси з опалами — каблучка і браслет, які раніше належали відомій акторці Елізабет Тейлор.

Також у співачки є сережки акторки і нещодавно Свіфт їх надягала з золотистою сукнею.

Тейлор Свіфт і її наречений Тревіс Келсі / © Getty Images

Тейлор Свіфт і її наречений Тревіс Келсі / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
131
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