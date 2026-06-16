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- Шоу-бізнес
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Тейлор Свіфт продемонструвала ідеальний жіночний образ для активного літнього дня
Американська попзірка потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли йшла до відомої студії звукозапису Electric Lady Studios.
Тейлор Свіфт привернула увагу, адже мала дуже стильний вигляд у простих на перший погляд речах, які є ідеальним варіантом для робочих буднів, прогулянок та відпочинку, тому образ Тейлор точно варто брати на замітку.
Співачка поєднала стиль бохо і кежуал, адже одягла в’язаний кашеміровий топ від бренду Guest in Residence, що заснований відомою моделлю Джіджі Хадід. Також на Тейлор того дня були світлі джинси вільного крою і такі аксесуари як сумка Chloe та босоніжки Gucci.
Руку співачки прикрашав культовий браслет Love від Cartier, а також прикраси з опалами — каблучка і браслет, які раніше належали відомій акторці Елізабет Тейлор.
Також у співачки є сережки акторки і нещодавно Свіфт їх надягала з золотистою сукнею.