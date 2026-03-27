Тейлор Свіфт вийшла на червону доріжку в ніжному вбранні та хизувалась заручальною каблучкою

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Попри велику кількість церемоній нагородження, якими традиційно починається рік, співачка Тейлор Свіфт не з’являлася на червоних доріжках. Вперше цього року вона прийшла на вручення нагород iHeartRadio Music Awards 2026, захід відбувся у Лос-Анджелесі.

Тейлор обрала для заходу м’ятно-зелений оксамитовий корсет та мініспідницю від бренду Wiederhoeft. Корсет застібався спереду на блискавку і був прикрашений аплікаціями з бісером, а ось спідниця була лаконічною і без декору.

Також співачка доповнила образ сатиновими босоніжками віл Jimmy Choo такого самого ніжного відтінку, як і її вбрання. Також Свіфт зібрала волосся у романтичну зачіску і доповнила лук розкішними прикрасами, серед яких, звісно, була і її особлива заручальна каблучка з діамантом.

