Теж блондинка: колишній чоловік Брітні Спірс – Сем Асгарі – показав свою нову дівчину

Брітні Спірс і Сем Асгарі були однією з найобговорюваніших пар у світі шоу-бізнесу. Вони познайомилися 2016 року на зніманнях кліпу співачки на пісню Slumber party, де хлопець грав її партнера. В новорічну ніч 2017-го вони оголосили про те, що почали зустрічатися, а восени 2021 року, коли опікунство батька над Брітні було припинено, Сем зробив коханій пропозицію.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: Instagram Брітні Спірс

В червні 2022 року Спірс та Асгарі одружилися на закритій церемонії в Каліфорнії. В серпні 2023-го, через рік після весілля, пара вирішила розійтися. Їхнє розлучення офіційно завершилося 2 грудня 2024 року.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: Getty Images

І ось стало відомо, що Сем почав нові стосунки. Він опублікував в Instagram фотографії, на яких зазнімкований з новою дівчиною – Брук Ірвін. Дівчина є агенткою з нерухомості в Беверлі-Гіллз.

instagram.com/samasghari

instagram.com/samasghari

Зважаючи на все, закохані полетіли кудись до теплих країв у відпустку на новорічні канікули.

instagram.com/samasghari

instagram.com/samasghari

Вперше пара була помічена разом у вересні 2024 року, але тоді вони офіційно не підтвердили свої стосунки.

instagram.com/samasghari

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