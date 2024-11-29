Теж модель: 20-річна донька Клаудії Шиффер блиснула пишним бюстом

Дівчина, як і мати, планує стати моделлю.

54-річна супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – мати трьох дітей: сина Каспара та доньок-близнючок Клементини та Козими. Їхній батько – британський продюсер та кінорежисер Меттью Вон.

Клементіна вирішила піти стопами мами і теж стати моделлю. У своєму Instagram Клаудія вже раніше показувала фотографію та статтю про доньку у британському Vogue.

У своєму фотоблогу дівчина вирішила поділитися сміливою фотографією. Вона зазнімкована в чорному купальнику, який ефектно підкреслює її пишні груди. Позує Клементіна на тлі вулкана, вона ніяк не підписала фото.

instagram.com/clementinevaughn

Зазначимо, сама Клаудія стала моделлю випадково – представник модельної агенції помітив її на дискотеці у Дюссельдорфі. Тоді 17-річна дівчина хотіла піти стопами свого батька і стати юристом. Головним поштовхом до слави стала рекламна кампанія для американського бренду Guess у 1989 році — вона стала обличчям марки, а її образ підкорив публіку. За всю свою довгу кар'єру вона жодного разу не потрапляла у скандали, її навіть називали Сніговою королевою подіуму.

Раніше, нагадаємо, супермодель Клаудія Шиффер знялася у фотосесії зі своєю донькою-моделлю. На обкладинці глянцю вони позували у вбраннях та аксесуарах від Balenciaga.

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