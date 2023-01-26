Теж одягла леопард: акторка Енн Гетевей продемонструвала total look від Valentino

Те, що вона обрала цей хижий принт на тлі останніх подій і популярності #freetheleopards, навіть трохи кумедно.

Голлівудська зірка Енн Гетевей прийшла на показ кутюрної колекції бренду Valentino, яку той презентував 25 січня в Парижі під час Тижня високої моди. Зірка вирішила одягнути на фешншоу леопардовий total look із нової колекції.

Вбрання Енн складався з мінісукні на тонких бретельках, яка була розшита бісером золотого, коричневого та чорного кольорів. А ось доповнили її ефектне вбрання колготки бежевого кольору, декоровані стразами у вигляді того самого хижого малюнка.

У руці Гетевей тримала клатч із золотою монограмою бренду і взула туфлі-човники з леопардовим принтом. Її образ завершило укладання з легкими хвилями та ювелірні прикраси.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що кількома днями раніше вона з'явилася на прем'єрі нового фільму "Ейлін" на кінофестивалі "Санденс" у приголомшивому мінівбранні від Versace з прозорою спиною.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

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