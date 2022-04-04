"Ти і твій коханець Манучаров не геї — ви п*дараси": Маша Єфросиніна звернулася до Миколи Баскова

Українська ведуча емоційно відреагувала на допис путінського посіпаки.

Маша Єфросиніна записала емоційне відеозвернення до пропутінського артиста Миколи Баскова у відповідь на його допис, в якому він зазначив, що Україна показує фейкові новини про війну і несправедливо ненавидить "братський" народ.

Допис Миколи Баскова

"У перші дні проведення спецоперації з денацифікації України та звільнення братнього народу від націоналістичного ярма та божевілля, а також реального збереження нашої країни я висловив свою патріотичну позицію. Я отримав величезну кількість погроз та образ, але ми з Вами розуміємо від кого. Але, що найважливіше – я відчув і отримав підтримку багатомільйонної аудиторії – всіх і кожного, я це відчував і в мережі, і у звичайному житті, і на концертах.

Зверніть увагу – як нас не намагаються вколоти, нічого в них не виходить, тому що їхня система побудована на брехні, збоченні, вони впали в ліберальну красу, а зараз щодня впадають у відчай. А наше життя побудоване на правді та прагненні до справедливості. Нам нічого соромитися.

Фейкові атаки та масове залякування, на які Захід зробив ставку в інформаційній війні, призвели до швидкого вироблення імунітету проти брехні. Ніякого враження на росіян не справили сльози п'ятої колони і "зірок", які поїхали — люди сприйняли це як самоочищення суспільства від тих, хто насправді ніколи не був на боці народу. Головною ж консолідуючою особою в Росії став Президент, чий рейтинг сьогодні перевищує рейтинги західних лідерів. І це лише початок розпрямлення наших крил, нашого польоту у розвитку країни, її перетворенні у багатьох сенсах та сферах. Ми повинні ще уважніше ставитись одне до одного, цінувати нашу згуртованість, спільні цінності, допомагати та підтримувати одне одного у розвитку, а разом робити життя в країні наповненим та цікавим!!! Дякую всім за підтримку та за згуртованість".

Відеозвернення Маші Єфросиніної:

"Сьогодні вся стрічка новин, соцмереж заповнена фотографіями з Бучі та Ірпеня Київської області, звідки нарешті вигнали російську мерзоту. Ця мерзота бігла, прихопивши з собою блендери та праски в трусах, прикраси наших жінок, попередньо зґвалтувавши їх, вбивши, загорнувши в килими та намагаючись спалити їх, викинувши на дорогу.

Днями мені стало відомо, що в одному з регіонів окупанти грають у сафарі з дітьми – вони просто змушують дітей бігти та стріляють їм по ногах, якщо ті недостатньо швидко біжать. У Бучі знайшли близько 300 трупів зі зв'язаними руками, десятки з них попередньо зазнали тортур.

Ви всі знаєте ці світлини, їх нещадно банить Instagram, бо навіть цифрові установки Instagram не здатні це переварити. Натомість здатні перетравити мерзенні душі Баскових, Манучарових, Канделакі, Машкових, Красовських, Симоньян, Соловйових та іншого начиння диктора Путіна.

Я точно знаю, ви, бридкі тварюки, що ви бачили ці знімки. Я точно знаю, що ви бачите це відео, тому що ви не тупі. У вас є очі і ви дивитеся. Тупі не здатні так професійно зображати шизофренію та схиляння перед людиною, яка тримає їх за яйця.

Послухай, ти бл**ь, Баскове, натерте ти наполіроване очко, ти пишеш, що ми братський народ. Не смій ніколи своїм поганим язиком цю фразу взагалі вимовляти. Ви рятуєте братський народ?

Ми, Україна, – "братський народ", який живе у брехні та збоченні? Брехня, Миколо, – це коли тобі забороняють говорити твою позицію, виходити на вулицю з плакатом, дають 15 років за слова "ні війні". Брехня та збочення – ви, гнійні пропагандисти, це коли дітям у школі заборонено обговорювати війну і навіть вимовляти це слово. Коли вони співають виблядські пісні "дядько Вова ми з тобою" і викладають на підлозі букву "зю". Перекручення – це, коли військовий, взятий у полон в Україні, дзвонить своїй матері в Росію, а вона йому каже: "Синку, будь ласка, нічого не говори про себе, благаю тебе. До мене прийдуть і до в'язниці заберуть". Збочення – це коли виблядки російські окупанти натирили у наших жінок навіть спідню білизну, шуби, валізи. Дзвонять своїми дружинам і вихваляються цим, а ті кажуть: "Побільше, побільше греби".

Перекручування та брехня – це перероблені відео з України з місця дій. Змонтовані так, щоб із зомбоящика лилася інша правда. Це брехня у кожному слові, яку доносять.

Ви називаєте мене націоналісткою і пропагандисткою, людиною, яка доносить вам це чистою російською мовою. Навіщо мені це робити? Щоб ви із концертами сюди не приїжджали? Так ви давно не приїжджаєте.

І ти мені, Миколо, у 2014 році казав, що ми здохнемо раніше, ніж трапиться майбутнє, що ми у рваних колготках приповземо до Москви у пошуках заробітків. Не приповзли?

Брехня і збочення — це коли ваш диктатор не виходить з бункера, а вам розсилаються методички, що писати і де. Інакше як це у кількох сотень громадських людей практично один в один однакові слова у дописах? Ідентична риторика, тому що ті, у кого залишилася хоч крапля совісті, просто воліють її копіювати копіпастом і ставити собі в текст. Ось це, Колю, брехня та збочення. Живіть із цим, бо жити вам лишилося недовго. Незабаром ви почнете себе жерти, просто з'їдати. Скоро ти на свої концерти приїжджатимеш за їжу. Або ж тобі вигадають ще кращу витівку, щоб ти міг заробляти криваві гроші.

В одному ти маєш рацію, Колю, визнаю. Маєш рацію у тому, що завжди заперечував те, що ти гей. Ти і твій коханець Манучаров завжди заперечували, що ви геї. Тут погоджуся, ви справді не геї — ви п*дараси".

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