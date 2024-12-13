"Тихо плакала": YAKTAK потішив шанувальників несподіваним дуетом

Артист YAKTAK потішив шанувальників новою піснею "Тихо плакала", яку виконує у дуеті зі співачкою NICHKA.

Цей сингл – про розбите серце і біль, який залишає кохання після розлуки. Трек, наче показує кадри з життя дівчини, яка стоїть у метро, слухає музику й плаче, адже їй все нагадує про її коханого. Сльози капають на пальто, а вона повторює собі, як мантру: "Серце, не боли".

Це історія про самотність, про спробу відпустити людину, яку все ще кохаєш. Про людину "без обіймів якої, ти наче без дому".

Пісня наче звучить від імені тих, хто хоч раз переживав подібне.

"Ідея спробувати створити трек разом із Ярославом була в мене вже давно, оскільки мені дуже імпонує його творчість. Сенси, які він закладає в своїх треках – прості і водночас глибокі, – саме так я відчуваю і свою музику. Гадаю, саме тому прийшов час нашому симбіозу і я його дуже полюбила. Ми дуже швидко написали цей трек, потім, впродовж однієї доби, записали його на студії і зняли кліп. Так склалися життєві обставини та наші зайнятості, що ми записували цю пісню саме вночі, з пізнього вечора і до 5 ранку, чекаючи закінчення комендантської години, а вже о 8 годині ранку розпочалися знімання кліпу, які тривали до вечора. Тому ця робота вийшла максимально щирою, бо ми дуже віддалися морально та фізично, створюючи її. Тепер Ярослав жартує, що це його найбільш "нічна" робота, бо вона з Нічкою. У мене залишилися дуже теплі спогади про цю співпрацю. Хочу, щоб для наших слухачів пісня стала такою ж теплою та особливою", – поділилася NICHKA

"Ми давно знайомі з Даяною, але тільки зараз вперше вирішили випустити спільний трек. Я радий, що ми зробили це разом, бо вийшла дуже чуттєва робота. Сподіваюся, вона відгукнеться у серцях слухачів", – додав YAKTAK.

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