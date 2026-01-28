ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
177
1 хв

Тільда Свінтон у золотистому вбранні з імітацією пір’я позувала на показі Chanel у Парижі

65-річна акторка є давньою подругою і послинею французького Дому моди.

Аліна Онопа
Тільда Свінтон

Тільда Свінтон / © Getty Images

Тільда ​​Свінтон стала гостею показу колекції Haute Couture весна-літо 2026 Модного дому Chanel, який відбувся у Гран-Пале у межах Тижня високої моди у Парижі.

Там зірка постала у твідовому костюмі золотистого відтінку, розшитого бісером, який складався з жакета із золотистими ґудзиками та спідниці міді із заниженою талією та чорним шкіряним поясом. На акторці також був мідно-золотистий топ із високою горловиною і декором, що імітував пір’я.

Тільда ​​Свінтон / © Getty Images

Тільда ​​Свінтон / © Getty Images

Тільда доповнила лук кремовими босоніжками на стійких підборах і з чорними лакованими квадратними носками. Вона зробила акуратне укладання і максимально натуральний макіяж. Із прикрас Свінтон використала золоті каблучки з камінням.

Нагадаємо, Тільда Свінтон на фотоколі Венеційського кінофестивалю з’явилася у білосніжному вбранні від Chanel.

