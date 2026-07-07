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- Шоу-бізнес
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Тільда Свінтон вийшла у світ з 28-річною донькою
Тільда Свінтон відвідала Тиждень моди у Парижі, де традиційно з’явилася на показі Модного дому Chanel під час якого було представлено колекцію високої моди осінь-зима 2026-2027.
Акторка прийшла на захід у яскравій сукні, яка мала принт-смужки, що виконані у різних відтінках. Сама ж сукня була напівпрозорою і з під неї помітна спідня білизна бежевого відтінку. Також вбрання прикрашало оздоблення на комірі і оригінальні ґудзики. Цікавості луку додавала червона хустка, яку Тільда зав’язала на талії, та бежеві туфлі.
Однак прийшла на події Свінтон з особливою супутницею — донькою Онор. Дівчина обрала лаконічний ансамбль у чорних кольорах, а також туфля у такому ж стилі як і у її мами-акторки.
Зазначимо, що Онор не єдина дитина зірки. У неї є брат-близнюк Ксав’є. Дітей Тільки народила від шотландського художника і драматурга Джона Патріка Бірна.