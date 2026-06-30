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- Шоу-бізнес
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Тільки Дженніфер Лопес може це зробити: зірка вийшла на сцену у "голому" ансамблі
Дженніфер Лопес знову довела, що вона вміє бути головною зіркою на сцені.
Зірка здивувала публіку неоголошеною появою на фестивалі Obsessed Fest, організованому Prime Video в Лос-Анджелесі, і, окрім енергійного виступу, вона також привернула увагу одним зі своїх сміливих костюмів.
Для виходу на сцену 55-річна зірка обрала комбінезон тілесного кольору, прикрашений графіті, написами та ілюстраціями, які створювали враження, що все її тіло вкрите татуюваннями.
Це був так званий ефект «другої шкіри», який став одним із улюблених трендів серед зірок останніх років. Корсет також підкреслив її фігуру. Цей костюм був створений для неї Ttswtrs, а носила Лопес його у поєднанні з високими чоботами Jimmy Choo, також нюдового кольору.