Тімоті Шаламе показав екстремальний відпочинок із батьком в Італії: фото з гір і печер

Тімоті Шаламе з батьком / Фото: instagram.com/tchalamet

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30-річний актор Тімоті Шаламе ненадовго проміняв червоні доріжки на гірські стежки та вирушив у подорож Італією разом зі своїм батьком Марком. Актор поділився в Instagram серією атмосферних знімків із поїздки в Доломітові Альпи.

Тімоті Шаламе / Фото: instagram.com/tchalamet

«У поході з татом у Доломітах 🫶», — лаконічно підписав публікацію Тімоті.

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На деяких знімках батько й син позують разом на тлі приголомшливих гірських пейзажів, обіймаються та усміхаються в камеру. На одному зі знімків Тімоті робить селфі, а його батько показує великий палець.

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Тімоті Шаламе з батьком / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе з батьком / Фото: instagram.com/tchalamet

Під час подорожі чоловіки не обмежилися лише прогулянками. Вони досліджували печери, для чого наділи захисні каски та налобні ліхтарі. Судячи з фотографій, після походів батько й син насолоджувалися італійською кухнею: їли піцу, джелато та вечеряли в ресторані за келихом вина.

Тімоті Шаламе з батьком / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе з батьком / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе / Фото: instagram.com/tchalamet

Зазначимо, батько Тімоті, Марк Шаламе — журналіст. Він розпочинав кар’єру в Associated Press у Парижі, а згодом заснував власне інформаційне агентство News of America. Зараз він працює нью-йоркським кореспондентом французької газети Le Parisien.

Нагадаємо, раніше Тімоті Шаламе сфотографували з дорогою сумкою, яку також часто обирають акторки та принцеси.

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