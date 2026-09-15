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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
2 хв

Тімоті Шаламе показав екстремальний відпочинок із батьком в Італії: фото з гір і печер

Відомий актор поділився рідкісними сімейними фотографіями.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Тімоті Шаламе, фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе з батьком / Фото: instagram.com/tchalamet

30-річний актор Тімоті Шаламе ненадовго проміняв червоні доріжки на гірські стежки та вирушив у подорож Італією разом зі своїм батьком Марком. Актор поділився в Instagram серією атмосферних знімків із поїздки в Доломітові Альпи.

Тімоті Шаламе / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе / Фото: instagram.com/tchalamet

«У поході з татом у Доломітах 🫶», — лаконічно підписав публікацію Тімоті.

На деяких знімках батько й син позують разом на тлі приголомшливих гірських пейзажів, обіймаються та усміхаються в камеру. На одному зі знімків Тімоті робить селфі, а його батько показує великий палець.

Тімоті Шаламе з батьком / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе з батьком / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе з батьком / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе з батьком / Фото: instagram.com/tchalamet

Під час подорожі чоловіки не обмежилися лише прогулянками. Вони досліджували печери, для чого наділи захисні каски та налобні ліхтарі. Судячи з фотографій, після походів батько й син насолоджувалися італійською кухнею: їли піцу, джелато та вечеряли в ресторані за келихом вина.

Тімоті Шаламе з батьком / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе з батьком / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе з батьком / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе з батьком / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе / Фото: instagram.com/tchalamet

Тімоті Шаламе / Фото: instagram.com/tchalamet

Зазначимо, батько Тімоті, Марк Шаламе — журналіст. Він розпочинав кар’єру в Associated Press у Парижі, а згодом заснував власне інформаційне агентство News of America. Зараз він працює нью-йоркським кореспондентом французької газети Le Parisien.

Нагадаємо, раніше Тімоті Шаламе сфотографували з дорогою сумкою, яку також часто обирають акторки та принцеси.

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