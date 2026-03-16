Тімоті Шаламе у білому костюмі, Кайлі Дженнер – у червоній сукні з декольте: фотографи зазнімкували пару на "Оскарі"

Зірка реаліті прийшла підтримати коханого на головній кіноподії року.

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе з’явилися разом на церемонії вручення премії «Оскар», яка відулася у театрі Долбі, у Лос-Анджелесі. На червону доріжку актор вийшов сам, а зірка реаліті приєдналася до нього вже в залі. Там вони трималися за руки, час від часу перемовлялися і мали щасливий вигляд.

Кайлі прийшла підтримати бойфренда, який був номінований у категорії «Найкраща чоловіча роль» за гру у фільмі «Марті Супрім. Геній комбінацій». Та Шаламе залишився цьогоріч без омріяної статуетки, поступившись перемоою актору Майклу Б. Джордану.

Тімоті був одягнений в елегантний білий смокінг і білу сорочку з краваткою від Сари Бертон для Givenchy.

Дженнер мала ефектний вигляд у червоній сукні по фігурі, розшитій лелітками, від бренду Schiaparelli.

Вбрання мало пишне декольте, виріз у формі замкової щілини та американську пройму. Свій аутфіт Дженнер доповнила розкішними діамантовими прикрасами у 200 карат від Lorraine Schwartz та червоним клатчем.

Нагадаємо, це вже друга церемонія премії «Оскар», яку відвідала пара. Минулоріч Кайлі одягла на захід мерехтливу чорну сукню Miu Miu з глибоким декольте, а її коханий обрав яскраво-жовтий костюм від Givenchy.

