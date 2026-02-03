Тімоті Шаламе зазнімкували з коштовною сумкою, яку також часто обирають акторки та принцеси

Тімоті Шаламе / © Getty Images

Реклама

Американський актор Тімоті Шаламе потрапив під приціл папараці на вулиці у Лондоні, коли йшов на захід, присвячений фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій», за роль у якому цього року номінований на «Оскар».

Однак увагу він привернув через свій образ, адже знову продемонстрував свій статус за допомогою розкішного маленького аксесуару — чорної сумки Kelly від відомого бренду Hermes, яка назвала на честь княгині Монако Грейс.

Тімоті Шаламе / © Getty Images

Невелику сумку актор носив через плече і здавалось, що її ремінець неначе занадто тісний і короткий. Також на Тімоті була куртка-бомбер чорного кольору — одна із позицій верхнього одягу, яка поступово знову повертає популярність, а також актор одягнув теплий светр та широкі джинси з кишенями.

Реклама

Також свою прихильність до Hermes актор продемонстрував за допомогою хустки на шиї, адже вона теж була від цього відомого бренду, який славиться цими виробами не гірше, ніж дорогими сумками.

Тімоті Шаламе / © Getty Images

Також під час заходу він відповів на провокативне запитання режисера Річарда Кертіса.

«У тебе є дівчина?» — запитав Кертіс і Тімоті просто відповів: «Так».

Але потім Річард запитав: «Як думаєш, ти колись одружишся? Ми можемо прийти?». І Тімоті відреагував: «Вау, це дуже особисте», після чого додав: «Ти втягнеш мене в халепу, чувак. Так. Так».