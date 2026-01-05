Тімоті Шаламе публічно зізнався Кайлі Дженнер у коханні

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер / © Getty Images

Зірка «Дюни» Тімоті Шаламе привернув багато уваги через свою появу на церемонії нагородження премією Critics Choice Awards 2026, яка проводилася в США. Річ у тім, що актор прийшов на захід зі своєю дівчиною Кайлі Дженнер та публічно зі сцени зізнався їй у коханні.

«І насамкінець я просто хочу подякувати своїй партнерці, з якою ми разом уже три роки. Дякую за наш міцний фундамент. Я кохаю тебе — я не зміг би зробити це без тебе. Дякую від щирого серця», — сказав він, звернувшись до Кайлі.

Однак не лише зворушливий момент привернув увагу, а й розкішна сукня дівчини. Вона одягла графітову вінтажну сукню від Versace з глибоким декольте та мереживними вставками з боків.

Лук відома красуня доповнила діамантами — сережками й каблучкою. Зачіску вона зробила в улюбленому стилі — уклала волосся в об’ємні легкі локони.

До речі, на заході Тімоті отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі «Марті Супрім. Геній комбінацій», у якому зіграв разом із Гвінет Пелтроу.

Тімоті та Кайлі разом від 2023 року, але зазвичай не коментують свої стосунки. За весь час їхнього роману вони лише кілька разів разом виходили на фотокол. Вперше вони разом вийшли на червону доріжку в Італії на кінофестивалі «Давид ді Донателло».