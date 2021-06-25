Тіна Кароль на Atlas Weekend: співачка стала на ролики і показала перші кадри зі знімань кліпу

Артистка активно готується до свого виступу на музичному фестивалі.
Тіна Кароль випустила черговий трейдер її документального фільму про підготовку до фестивалю Atlas Weekend, хедлайнером якого вона стала. Виступить зірка в перші два дні фестивалю — 5-6 липня.
У новому трейлері глядачі побачать роботу всіх департаментів. Технічні служби вирішують, як втілити в життя настільки технологічно складне шоу.
"Концерт Тіни Кароль — це симбіоз технічних і візуальних ефектів, наша задача мережі все воєдино, щоб отримати щось яскраве, який придумала Тина! І це дуже не просто!", — сказав виконавчий продюсер шоу Максим туканами.
Балет співачки продовжує вчити вражаючі постановки, а хореограф-постановник Марина Кущевий паралельно готує Тіну до зйомок нового кліпу.
"Вперше в житті я проводила репетиції по відеозв'язку. Тіна була Казахстані, у нас була різниця в часі. Вона вставала о третій ранку, щоб наполегливо і не здаючись довести хореографію до ідеалу. Вона репетирувала в коридорі готелю, в спортзалі, на вулиці", — зазначила Марина Кущевий.
Режисер шоу Максим Делієргиев почав роботу з компанією візуальних ефектів.
"Для України це нова технологія. Під час концерту Тіну знімають онлайн камери, зображення ми пропускаємо через свій сервер, наколює унікальний ефекти і отримуємо вражаючі ефекти на екрани тут і зараз", — сказав Максим.
Стиліст готує яскраві костюми, які спеціально до шоу приїжджають з США. З трейлера глядачі також дізнаються, що Кароль вчиться кататися на роликах для зйомки в своєму новому кліпі.
Глядачі також побачать ексклюзивні кадри її перебування в Казахстані в рамках промо-туру на підтримку альбому "Красиво".
Нагадаємо, фестиваль Atlas Weekend відбудеться на столичному ВДНГ від 5 до 11 липня.
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