Тіна Кароль назвала Путіна "сином диявола", а Маша Єфросиніна в емоційному відео закликала росіян отямитися

Українські зірки роблять все, що в їх силах, щоб достукатися до росіян та закликати їх вийти на вулиці та перестати боятися.

Співачка Тіна Кароль кілька днів тому повідомила, що перебуває у жіночому монастирі та молиться за Україну. Емоційне відео артистка опублікувала в Instagram.

А зараз в її Instagram Stories з'явилася публікація, в якій Кароль назвала главу Кремля "сином диявола". Проте невідомо, чи Тіна сама написала такий пост, чи зробира перепост.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Телеведуча Маша Єфросиніна записала дуже емоційне звернення до російського народу.

"За програш Путіна почали у катастрофічному масштабі платити своїм життям мирні жителі України!

Я знаю, що мої звернення до російського народу доходять через різні джерела з вашою допомогою! Поки наші чоловіки на передовій, допоможіть мені у протистоянні страшній інформаційній війні проти нас!! Прошу розповсюджуйте, хто як може!

А раптом вийдуть...", — написала Марія.

Читайте також: