Тіна Кароль назвала Путіна "сином диявола", а Маша Єфросиніна в емоційному відео закликала росіян отямитися

Українські зірки роблять все, що в їх силах, щоб достукатися до росіян та закликати їх вийти на вулиці та перестати боятися.
Співачка Тіна Кароль кілька днів тому повідомила, що перебуває у жіночому монастирі та молиться за Україну. Емоційне відео артистка опублікувала в Instagram.
А зараз в її Instagram Stories з'явилася публікація, в якій Кароль назвала главу Кремля "сином диявола". Проте невідомо, чи Тіна сама написала такий пост, чи зробира перепост.
Телеведуча Маша Єфросиніна записала дуже емоційне звернення до російського народу.
"За програш Путіна почали у катастрофічному масштабі платити своїм життям мирні жителі України!
Я знаю, що мої звернення до російського народу доходять через різні джерела з вашою допомогою! Поки наші чоловіки на передовій, допоможіть мені у протистоянні страшній інформаційній війні проти нас!! Прошу розповсюджуйте, хто як може!
А раптом вийдуть...", — написала Марія.
Читайте також:
- Джамала звернулася до росіян: "Росія, не мовчи! Скажи, що ти реально гуманна, але без "рятувальної херні!"
- Світлана Лобода зі сльозами на очах розповіла, як її родичі ховаються в Україні у підвалах та метро через війну
- Стася Ровінська — дочка Сніжани Єгорової — публічно послала матір слідом за російським кораблем
- Кім Кардашян на багатомільйонну аудиторію в Instagram захопилася президентом Зеленським
- "Не мовчи": Катя Осадча звернулася до Анни Сєдокової
- Андрій Данилко емоційно висловився про Путіна: "Тобі треба зайти у свій бункер і застрелитися на х*й!"
- Роберт Де Ніро про війну Росії з Україною: "Ми маємо щось зробити... щоб зупинити таку агресію"
- Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн