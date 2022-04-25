Тіна Кароль показала, як співала у Маріуполі для працівників "Азовсталі"

Тіна Кароль показала, як співала у Маріуполі для працівників "Азовсталі"

Артистка підтримала людей та військових, які перебувають у бомбосховищі "Азовсталі".

Тіна Кароль опублікувала в Instagram архівне відео з її виступу на концерті у Маріуполі для працівників "Азовсталі".

Відео супроводжує чуттєвий допис. Тіна зазначила, що пишається українцями. І вона вірить у нашу перемогу.

"Хочу тут залишити цей давнiй виступ. Колись я співала в Маріуполі на 80-річчі Азовсталі. Це був грандіозний концерт для усіх спiвробiтникiв!

Сьогодні місто Маріуполь в облозі росіян, а бомбосховище "Азовсталь" - фортеця для тисячів сімей з дiтьми та наших Нескорених Війскових.

Скільки горя принесла ця війна у це місто та в Україну, де ми були щасливими на своїй рідній Землі.

Кожного дня мрію про чудо, про нашу Перемогу!

Сьогодні 2 місяці війни...За ці два місяці ми стали НАДНАЦІЕЮ. Пишаюсь кожним Українцем, кожним Військовим і особливо Азовом на Азовсталі.

Слава Україні, смерть рашистам!" – написала артистка.

Нагадаємо, Оля Полякова емоційно виступила з українською піснею у перерві благодійного матчу між "Шахтарем" і "Фенербахче" у Стамбулі.

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