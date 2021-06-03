Тіна Кароль провела екскурсію своїм заміським будинком та зізналася, з ким вона зараз живе

Артистка показала свої кімнати, гардероб, а також розповіла про свою улюблену страву.

На YouTube-каналі Тіни Кароль опублікували відео, на якому вона проводить екскурсію своїм великим заміським будинком.

У ролику співачка з'явилася у кремовому кроптопі на застібках і з пікантним декольте та в темних спортивних штанах з білими лампасами.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна розповіла, що навчилася готувати і віддає перевагу незвичайній страві — соленим ягодам. Також зірка розповіла, чому збирається жити восени у наметах, кому вона залишає послання на дошці вдома, і з ким вона зараз живе.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

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Відзначимо, що ролик "42 питання Тіні Кароль" вийшов раніше на її стримінговому сервісі Tina Karol Patreon (вартість щомісячної підписки 3 $). В межах промокомпанії свого стрімингу співачка опублікувала його повністю на своєму YouTube.

Попдіва стала хедлайнером Atlas Weekend. Зараз вона активно готується до виступу на фестивалі. Кароль виступить зі своїм шоу 5 і 6 липня. Спеціально для фестивалю співачка готує ciber show. На одній сцені з Тіною виступить барабанщик Джастіна Бібера Devon Taylor, який спеціально заради цього прилетить на фестиваль.

Ефектні образи Тіни Кароль (12 фото)

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