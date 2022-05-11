Тіна Кароль у патріотичному топі прилетіла до Японії: її зустрічав мільярдер із букетом соняшників

Тіна Кароль продовжує підтримувати Україну. 14 травня артистка має дати свій перший концерт у Японії.

Кароль прилетіла до Токіо та поділилася декількома знімками у своїх соцмережах. В аеропорту співачку зустрів японський бізнесмен та мільярдер Гіросі Мікітані. Зустрічав не з порожніми руками, а подарував Тіні букет соняшників. Одягнена співачка була в білий топ із вишитим на грудях жовто-блакитним серцем від українського бренду Siyai, який так і називається "Серце". Вартість такого топу становить 900 гривень.

Топ Heart / Фото: siyai.com.ua

Японський мільярдер, якому належить популярний месенджер Rakuten Viber, ще другого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну пожертвував нашій країні $8,7 мільйона доларів. У підписі під знімками, розміщеними в Instahram та у Facebook Тіна написала: "Надзвичайно вдячна великому другу України, філантропу Гіросі Мікітані за підтримку України! Далі буде", - сказала Тіна Кароль.

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Гіросі Мікітані також опублікував пост у своєму Instagram про візит Кароль.

У японських ЗМІ Кароль назвали "українською Брітні Спірс". Ось що вони пишуть: "Тіна Кароль з'явилася у вестибюлі аеропорту після 20.00, а виступила перед пресою: "Україна кричить. Від імені моєї рідної країни я хочу росказати вам, наскільки вона прекрасна і мужня. Дякуємо всім у Японії за підтримку. Я вірю, що мою країну можна відновити", — сказала Кароль англійською.

Тіна виступить, як спеціальна гостя на "Rakuten Girls Award" 14 травня і заспіває для глядачів.

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